Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен запусками ракет КНДР, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь обеспокоен запусками баллистических ракет КНДР. Он призывает к быстрому возобновлению переговоров на рабочем уровне между США и КНДР, как было условлено в ходе встречи лидеров двух государств в демилитаризованной зоне в июне", - сказал Хак.

Южнокорейские военные зафиксировали утром пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.

Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и испытание баллистических ракет.

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