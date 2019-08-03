Генсек ООН: прекращение действия ДРСМД ставит под угрозу международную безопасность

3 августа 2019 06:03 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь выражает глубокое сожаление в связи с окончанием действия ДРСМД, - указывается в тексте. - Он неоднократно призывал и США, и Россию урегулировать противоречия через консультационный механизм, предусмотренный договором, и сожалеет, что этого не было сделано".

"Генсек отмечает, что текущее ухудшение в сфере международной безопасности приводит к возрастающим рискам для существующей системы контроля над вооружениями и договоров по разоружению", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Гутерриш указал на необходимость "избежать дестабилизации ситуации в сфере контроля над вооружениями и прийти к новым соглашениям". Он также вновь призвал Вашингтон и Москву продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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