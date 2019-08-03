Британия поприветствовала введение новых антироссийских санкций

Великобритания приветствует введение очередного пакета санкций США против России в рамках дела об отравлении Скрипалей, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в Солсбери, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США используют инсценировку с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией.

"Мы приветствуем сегодня неизменную поддержку США, которые ввели санкции по химическому и биологическому оружию в ответ на использование РФ смертельно опасного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Продолжающийся глобальный отклик показывает, что мы не будем стоять в стороне и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий", - написал Рааб в Twitter.

Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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