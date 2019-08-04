«Реал» нашел замену Погба

Мадридский «Реал» может приобрести португальского хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Record, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Тренер сливочных Зинедин Зидан одобрил трансфер 24-летнего полузащитника. Сделку помогает оформить известный футбольный агент Жорже Мендеш. Отмечается, что руководство «королевского клуба» переключилось на трансфер Фернандеша из-за трудностей, связанных с приглашением хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

«Реал» является претендентом на Погба. Однако, «Юнайтед» не заинтересован в уходе футболиста. 13 июля британский Daily Mail сообщил, что «красные дьяволы» намерены отпугнуть потенциальных покупателей, запросив за француза 200 миллионов евро.

Фернандеш выступает за Спортинг с 2017 года. До этого португалец выступал в Италии, защищая цвета «Новары», «Удинезе» и «Сампдории». В активе хавбека 13 матчей в составе сборной Португалии. Фернандеш поучаствовал в победе португальцев в Лиге Наций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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