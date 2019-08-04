Река Ия, вызвавшая наводнение в Тулуне, опустилась ниже критического уровня

Уровень воды в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, снизился ниже критического уровня, сообщается на сайте администрация города Тулуна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уровень воды в реке Ия Иркутской области прекратил повышаться, достигнув отметки 11 метров 25 сантиметров при критической отметке в 7 метров. Вода перестала подниматься в 6.00 31 июля .

"Уровень воды в реке Ия на 10.00 4 августа составил 697 сантиметров", - говорится в сообщении.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

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