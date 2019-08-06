В Сингапуре зафиксировали рекордно высокую смертность от лихорадки денге

6 августа 2019 07:33 (UTC+04:00)

Девять человек умерли в Сингапуре с начала года из-за лихорадки денге, что стало рекордно высоким показателем за последние годы. Об этом сообщается во вторник на сайте Национального агентства по окружающей среде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все жертвы тропической лихорадки проживали в различных районах города-государства", - указали в ведомстве. Всего же на сегодняшний день зафиксировано более 9,1 тыс. случаев заболевания денге, что в пять раз выше аналогичного показателя прошлого года. Кроме того, по сравнению с 2018 годом на 70% увеличилось количество кластеров обитания комаров Aedes aegypti, которые являются основными переносчиками денге, а также ряда других тяжелых заболеваний. При этом прогноз на ближайшее время неблагоприятный из-за установления в Сингапуре сильной жары при практически стопроцентной влажности.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

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