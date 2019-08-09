Forbes: Сбербанк хочет купить 80% "Союзмультфильма"

Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой поддержать сделку по покупке банком 80% мультипликационной студии. Об этом в пятницу сообщает Forbes со ссылкой на председателя правления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву и источник в Минэкономразвития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Союзмультфильм" и Сбербанк обратились в правительство с просьбой поддержать покупку Сбербанком 80% ООО "Союзмультфильма" у одноименного ФГУПа. В начале июля первый вице-премьер Антон Силуанов написал председателю правительства, что считает целесообразным поддержать эту идею, но с условием, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция "Союзмультфильма" (письмо есть у Forbes). Дмитрий Медведев одобрил сделку", - говорится в публикации.

Отмечается, что Сбербанк и "Союзмультфильм" создадут совместное предприятие на базе ООО "Союзмультфильм", которое будет производить контент для проектов банка. В пресс-службе Сбербанка подтвердили изданию информацию о планах по покупке студии, но отметили, что окончательный план действий будет сформирован после разработки стратегии, которой займется консалтинговая компания Roland Berger. Она составит план превращения "Союзмультфильма" из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента банка.

"С нашей стороны мы собираемся перенести в СП несколько лицензий из "Золотой коллекции" на условиях роялти", - рассказала изданию Слащева. В "Золотую коллекцию" "Союзмультфильма" входят мультфильмы с такими персонажами, как Волк и Заяц, Винни-Пух, Карлсон, Чебурашка и другие.

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