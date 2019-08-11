Члены СБ ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилия

11 августа 2019 04:20 (UTC+04:00)

Члены Совбеза ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В связи с этим Франция созвала в субботу экстренное заседание СБ ООН.

"Конфликт в Ливии находится в критической стадии. Франция осуждает это нападение и призывает к расследованию этой атаки, чтобы виновники понесли ответственность", - сказала на заседании СБ заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген.

По ее словам, Франция призывает обе стороны конфликта придерживаться объявленного ранее перемирия на всей территории Ливии. "У кризиса не может быть военного решения", - отметила она.

В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что нападение должно быть расследовано и виновные должны быть привлечены к ответственности. Она призвала все стороны конфликта соблюдать перемирие и принимать меры, повышающие взаимное доверие.

И. о. постпреда США Джонатан Коэн отметил, что сегодняшнее нападение в Бенгази свидетельствует "о необходимости немедленного снижения уровня насилия".
"Все стороны должны предпринять надежные шаги для деэскалации ситуации и снижения уровня насилия",- заявил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
Арабские страны 02:26
Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при подрыве автомобиля в ливийском Бенгази (Обновлено)
Арабские страны 01:30
Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии
В мире 10 августа 23:14
Франция созывает Совбез по Ливии после гибели двух сотрудников ООН
Европа 10 августа 22:31
ООН: односторонние санкции ухудшают жизнь простых людей в Сирии
Арабские страны 10 августа 02:17
В ООН сообщили о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США
В мире 10 августа 01:21
Лента новостей
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Другие страны 05:14
Сепаратисты в Йемене согласны на прекращение огня
Арабские страны 04:46
В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
Другие страны 03:52
Джонсон намерен ужесточить реальные сроки заключения для опасных преступников
Европа 03:30
В Турции произошло землетрясение
Турция 03:10
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в субботу
Другие страны 02:44
ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
Арабские страны 02:26
Саудовская Аравия призвала стороны конфликта в Йемене встретиться в королевстве
Арабские страны 02:11
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 01:48