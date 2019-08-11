В Ватикане задержан гражданин Ирака, угрожавший совершить суицид

11 августа 2019 05:41 (UTC+04:00)

Полиция задержала выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид на площади Пия XII в непосредственной близости от Ватикана. Об этом в субботу вечером сообщило агентство АНСА со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, человек, являющийся просителем убежища, выкрикивал "Аллаху акбар" ("Аллах велик") и размахивал зажигалкой. Он был немедленно задержан полицией для проведения расследования.

Весь инцидент длился не более нескольких минут и не вызвал паники среди туристов и паломников, отмечает агентство.

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