ООН готова способствовать переходному процессу в Судане

17 августа 2019 20:55 (UTC+04:00)

ООН готова оказывать поддержку переходному процессу в Судане, говорится в заявлении официального представителя генсека Организации Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.

"Генеральный секретарь надеется на взаимодействие с переходными руководящими органами. Он вновь заявляет об обязательстве ООН по оказанию помощи переходному процессу", - сказано в заявлении.

Согласно декларации, подписанной сторонами, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированиюмежду военным советом и представителями оппозиции. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.

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