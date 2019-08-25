Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма

25 августа 2019 00:44 (UTC+04:00)

Новый премьер Судана Абдалла Хамдук заявил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм, передает суданское информационное агентство СУНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Эти санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.

"Мы начали переговоры с США об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм", - сказал он.

Новый премьер Судана был приведен к присяге в минувшую среду. Хамдука на пост председателя правительства несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

В качестве приоритета на посту премьера Хамдук назвал создание в стране демократической, плюралистической системы, борьбу с экономическим кризисом и создание экономики, основанной на производстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
В мире 24 августа 17:18
АСЕАН и США в сентябре проведут в Юго-Восточной Азии первые совместные морские учения
Другие страны 24 августа 12:54
Трамп поговорил с премьером Дании после отмены своего визита
Другие страны 24 августа 11:26
Трамп считает, что Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания"
США 24 августа 10:23
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
США 24 августа 10:01
Трамп ожидает, что переговоры на саммите G7 будут очень продуктивными
США 24 августа 09:21
Лента новостей
Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
В мире 00:46
Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
В мире 00:42
В небе над Дамаском прогремели взрывы
В мире 00:40
Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
В мире 24 августа 23:58
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В мире 24 августа 23:38
Сильный пожар в доме торжеств в Сумгайыте (Обновлено)
Происшествия 24 августа 23:02
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Фаига Агаева (ФОТО)
Общество 24 августа 22:58
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
В мире 24 августа 22:37
В России убит 92-летний ветеран войны
В мире 24 августа 22:14