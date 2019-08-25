Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма

Новый премьер Судана Абдалла Хамдук заявил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм, передает суданское информационное агентство СУНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Эти санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.

"Мы начали переговоры с США об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм", - сказал он.

Новый премьер Судана был приведен к присяге в минувшую среду. Хамдука на пост председателя правительства несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

В качестве приоритета на посту премьера Хамдук назвал создание в стране демократической, плюралистической системы, борьбу с экономическим кризисом и создание экономики, основанной на производстве.

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