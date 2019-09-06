Президент Гондураса объявил в стране режим ЧС из-за засухи

6 сентября 2019 00:55 (UTC+04:00)

Власти Гондураса объявили в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильной засухи. Об этом сообщил в четверг президент центральноамериканской республики Хуан Орландо Эрнандес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году воздействие засухи оказалось очень серьезным, - написал глава государства в своем "Твиттере". - Нехватка воды отразится на сельском хозяйстве и нашей повседневной жизни. Мы объявили режим ЧС, но население также должно внести свой вклад, потому что мы оказались в невиданной прежде ситуации".

Эрнандес указал, что на следующей неделе проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться ущерб, вызванный отсутствием дождей. Сильнее всего от засухи пострадали регионы на востоке, в центре и на юге страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
США 4 сентября 06:51
Губернатор штата Северная Каролина объявил режим ЧС из-за урагана "Дориан"
США 2 сентября 03:34
В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"
США 1 сентября 00:12
СМИ: власти одного из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии
Другие страны 24 августа 00:40
В Гондурасе суд признал жену экс-президента Лобо виновной в коррупции
Другие страны 21 августа 08:45
Узбекистан предоставил безвизовый статус еще 20 государствам
Туризм 14 августа 09:44
Лента новостей
Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
США 01:49
Диего Марадона стал главным тренером аргентинского клуба "Химнасия"
Спорт 01:27
Эрдоган посетит Японию 22 октября
Турция 01:08
Синоптики ожидают, что "Дориан" достигнет побережья Канады 7 сентября
Другие страны 00:43
СМИ: Месси имеет право разорвать контракт с "Барселоной" в конце любого сезона
Спорт 00:24
США заинтересованы в экспорте СПГ в Грецию и через нее в Восточную Европу
США 00:06
Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
Иран 5 сентября 23:48
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
В мире 5 сентября 23:34
Турция выдала основную лицензию на строительство второго блока АЭС "Аккую"
Турция 5 сентября 23:25