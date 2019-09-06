Ученые научились манипулировать клетками крови

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) России и Университета Оулу (Финляндия) провели совместные исследования по изучению взаимодействия клеток крови, контролируемого извне оптическим лазерным пинцетом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полученные результаты важны для разработки новейшей медицинской парадигмы - адресной доставки лекарственных препаратов, а так же для иммунотерапии, создания искусственной крови и других направлений биомедицины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Scientific Reports".

Ученые активно исследуют взаимодействие эритроцитов – клеток крови – с целью использования последних в качестве "естественного" транспорта для адресной доставки лекарственных препаратов. В случае успеха разрабатываемая методика позволит осуществлять транзит лекарств, размещенных на поверхности эритроцитов, непосредственно в области биотканей, пораженных заболеванием.

Данная идея претендует на роль новейшей парадигмы в медицине. Однако для окончательных выводов и практической реализации метода ученым не хватает исследований по влиянию наночастиц, входящих в состав лекарственных препаратов, на поведение эритроцитов как фактора потенциального воздействия на здоровье человека.

Исследование впервые показало полноценную возможность изучать взаимодействие эритроцитов в присутствии различных наночастиц, когда исследователь способен манипулировать клетками и управлять их взаимодействием желаемым способом.

"Мы использовали, в частности, оптический лазерный пинцет (метод, удостоенный Нобелевской премии 2018 года), а также фазовую и электронную микроскопию. Оптический лазерный пинцет позволяет создавать условия для взаимодействия клеток крови, которые невозможно наблюдать в обычных условиях. Комбинация методов дает возможность измерять воздействие тех или иных наночастиц на взаимодействие эритроцитов", - рассказал РИА Новости профессор НИЯУ МИФИ и Университета Оулу Игорь Меглинский.

В ближайшем будущем ученые, помимо совершенствования технологии, планируют существенно расширить круг решаемых задач: исследовать свойства клеток крови в присутствии аллергенов и различных наноматериалов (лекарственных препаратов, токсичных веществ, ядов) при воздействии электромагнитным излучением, при различных заболеваниях и патологиях, в задачах иммунотерапии, а также для создания искусственной крови.

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