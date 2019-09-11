Apple представила новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5

11 сентября 2019 00:05 (UTC+04:00)

Американская компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5. Об этом объявлено во вторник на презентации новинок компании, которая проходит в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Особенность новой модели состоит в том, что экран постоянно подсвечен. Более яркого освещения можно будет добиться, легонько стукнув пальцем по ремешку. Зарядки батареи при таком режиме работы хватает на 18 часов. Смарт-часы могут служить компасом, при этом на экран выводятся данные о широте и долготе той точки, в которой находится пользователь, а также данные о направлении движения. На экран также можно вывести изображения созвездий.

В смарт-часах появилась "тревожная кнопка", которая позволяет связаться со службами спасения в 150 странах.

Впервые Apple Watch Series 5 будут выпускаться в титановом и керамическом корпусе. Также впервые владельцы смарт-часов смогут добровольно участвовать в медицинских исследовательских программах, нацеленных на сбор данных о сердечной деятельности, об уровне шума и о состоянии здоровья женщин.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около $970 млрд.

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