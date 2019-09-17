Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета

Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.

"По другим областям - это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и "Бэйдоу" (Baidu, китайская навигационная система)", - сказал Акимов.

"Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта", - добавил он.

В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки связи.

Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите. России было предложено полноценное партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и создания 50% группировки. Российская сторона тогда не озвучила никакого ответа на поступившее предложение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.