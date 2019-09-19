ЕС получил от Великобритании документы по Brexit

Евросоюз получил от властей Великобритании документы, которые, предположительно, содержат предложения Лондона по соглашению об условиях выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Я могу подтвердить, что мы получили документы от Великобритании и будем изучать их. Сегодня и завтра у нас пройдут технические дискуссии", - сказала она.

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