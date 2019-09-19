ЕС получил от Великобритании документы по Brexit

19 сентября 2019 14:34 (UTC+04:00)

Евросоюз получил от властей Великобритании документы, которые, предположительно, содержат предложения Лондона по соглашению об условиях выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Я могу подтвердить, что мы получили документы от Великобритании и будем изучать их. Сегодня и завтра у нас пройдут технические дискуссии", - сказала она.

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