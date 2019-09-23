Саудовская Аравия может к следующей неделе восстановить объемы добычи нефти

23 сентября 2019 16:28 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии могут полностью восстановить объемы добычи нефти, которые сократились в результате атаки на предприятия государственной компании Saudi Aramco, к началу следующей недели. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что производство нефти на объекте в Хураисе сейчас превышает 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как производство в Абкаике находится на уровне около 3 млн баррелей в сутки.

Между тем в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц Саудовской Аравии и подрядчиков Saudi Aramco сообщала, что на восстановительные работы саудовской компании понадобятся несколько месяцев. По их данным, Saudi Aramco в последние дни завалила своих подрядчиков, включая американскую General Electric, звонками по телефону, факсами и посланиями по электронной почте с просьбами о немедленной помощи. Издание также прогнозирует, что авральные работы могут обойтись королевству в сотни миллионов долларов.

Два крупнейших предприятия Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывает к октябрю. Поставки нефти полностью возобновлены за счет использования запасов. Инцидент вызвал крупнейшие в мировой истории перебои с добычей топлива.

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