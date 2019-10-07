Баркиндо заявил, что некоторые члены ОПЕК+ недовыполняют свои квоты

7 октября 2019 10:46 (UTC+04:00)

Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи будет увеличиваться по сравнению со 136% в августе, так как ряд членов альянса пообещали усилить сокращение добычи, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в рамках сделки. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в интервью во время Российской энергетической недели, передает Trend.

"Я убежден в том, что уровень исполнения соглашения будет расти выше 136% до конца года, как мы и договорились на встрече в Абу-Даби", - сказал он.

Баркиндо пояснил, что сделка перевыполняется благодаря усилию некоторых стран. Некоторые же члены альянса свои квоты недовыполняют. "Но мы получили от них заверения о том, что заявленные уровни будут достигнуты", - сказал он.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в Абу-Даби 12 сентября отложили переговоры о дополнительном сокращении добычи на неопределенный срок. Вместо этого несколько стран альянса, которые прежде свои квоты недовыполняли, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тыс. баррелей в сутки. Ускорить сокращение добычи в рамках Венского соглашения обязалась и Россия. Встреча министров мониторингового комитета в Абу-Даби оказалась одной из самых коротких за три года действия соглашения. Вместо привычных пяти-семи часов в этот раз консультации уложились всего в два часа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОПЕК надеется, что Россия сможет снять разногласия Ирана и Саудовской Аравии
В мире 10:12
Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде
Россия 05:30
Россия планирует инициировать создание "зерновой ОПЕК"
Россия 5 октября 23:22
ОПЕК и ФСЕГ будут сотрудничать в процессе мониторинга энергетического рынка
Энергетика 3 октября 17:41
Bloomberg: Эквадор покинет ОПЕК в январе 2020 года
Другие страны 1 октября 21:58
Саудовская Аравия практически восстановила добычу нефти
В мире 26 сентября 10:19
Лента новостей
Азербайджанское ЗАО «Туристический центр Шахдаг» заключило контракт на создание веб-сайта
ИКТ 11:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 11:35
Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии – МИД
Турция 11:31
На Лондонской фондовой бирже было продано более 270 тыс. акций АО «Банк Грузии»
Финансы 11:25
В Баку презентована книга, изданная при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО)
Общество 11:25
Узбекистан планирует обновить парк пассажирских вагонов на 80% к 2025
Бизнес 11:22
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 11:21
Производитель сухофруктов в Азербайджане планирует увеличить объемы производства в целях экспорта
Бизнес 11:19
В Казахстане отмечен рост пассажироперевозок
Бизнес 11:14