Франция призывает провести встречу стран международной коалиции против ИГ

11 октября 2019 00:38 (UTC+04:00)

Франция считает необходимым провести встречу представителей стран - членов международной коалиции для борьбы против группировки "Исламское государство" (ИГ) во главе с США в свете турецкой операции на севере Сирии. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала France 2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция выступает с предложением провести встречу международной коалиции, чтобы вести решительную борьбу. Главной задачей здесь является наша безопасность, которая оказалась под ударом из-за турецкого наступления", - сказал министр.

"Следует обновить историю. Мы уже создали коалицию против ИГ пять лет назад, и в этой международной коалиции Франция заняла надлежащее ей место. Эта коалиция смогла как выбить ИГ из Ирака, так и добиться такой ситуации, при которой северо-восток Сирии был стабилизирован благодаря альянсу с [вооруженной арабско-курдской коалицией] "Силы демократической Сирии". И хотя это не очень надежная стабилизация, ее удалось достичь в ожидании мирного процесса, который когда-нибудь начнется в той или иной форме", - подчеркнул Ле Дриан.

"Теперь необходимо обеспечить продолжение. И Франция выступает за то, чтобы эта коалиция, которая до сих пор отличалась солидарностью, в срочном порядке провела теперь совещание своих представителей, чтобы определить меру ответственности каждого в нынешних условиях. Это касается как Турции, так и всех остальных членов коалиции, число которых составляет три десятка", - отметил французский министр.

Ле Дриан также добавил, что необходимость совещания связана с тем, что "сформировалась новая ситуация и теперь надлежит возобновить борьбу против ИГ - группировки, которая только ждет момента, чтобы усилить свою деятельность". "Франция считает нужным, чтобы представители коалиции собрались и определили, какова ситуация, что необходимо предпринять и что должны делать Турция и США. И каким образом обеспечить безопасность тех мест, в которых сейчас содержатся плененные боевики и радикальные исламисты", - резюмировал он.

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