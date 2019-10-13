США и "Талибан" обсуждают пути возобновления мирных переговоров

13 октября 2019 20:05 (UTC+04:00)

Представители США и движения "Талибан" начали обсуждать пути возобновления переговоров об урегулировании ситуации в Афганистане, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, спецпредставитель США Залмай Халилзад в конце сентября встретился с дипломатами других стран в Нью-Йорке, а в начале октября провел встречу с представителями талибов в Пакистане. В ходе этих встреч обсуждались меры по укреплению доверия, которые могут включать возможный обмен заключенными или снижение уровня насилия.

По словам источников, обмен заключенными может привести к освобождению члена террористической группировки "Сети Хаккани" Анаса Хаккани. В обмен на это талибы могут отпустить двух профессоров Американского университета Афганистана из США и Австралии, которые были схвачены в 2016 году.

Отмечается, что госдепартамент США отказался давать изданию какие-либо комментарии относительно встречи Халилзада и талибов в Пакистане. Тем не менее, в ведомстве заявили, что поездку спецпредставителя США в Пакистан не следует рассматривать как начало мирного урегулирования в Афганистане.

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