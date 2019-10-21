ШОС планирует совместные антинаркотические мероприятия с ООН и АСЕАН

21 октября 2019 07:46 (UTC+04:00)

Шанхайская организация сотрудничества планирует ряд антинаркотических мероприятий совместно с АСЕАН и профильным управлением ООН, заявил в понедельник генсек ШОС Владимир Норов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы активно взаимодействуем с управлением ООН по наркотикам и преступности, планируем проведение совместных антинаркотических мероприятий в формате УНП ООН - ШОС - АСЕАН", - заявил он на Сяншаньском форуме по безопасности.

Норов рассказал, что за последние пять лет совместными усилиями государств-членов организации были изъяты свыше 40% наркотических веществ, обнаруженных на всей территории Евразии.

"При этом опыт ШОС в борьбе с незаконным оборотом наркотиков становиться все более востребованным в региональном и международном контексте", - добавил он.

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