СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ в ходе спецоперации США

США провели в субботу в Сирии спецоперацию против "лидера" террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения. Называется версия, что террорист подорвал себя.

Ранее администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

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