На нефтезаводе в Китае прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

Пять человек погибли, столько же получили ранения, еще три числятся пропавшими без вести в результате произошедшего в воскресенье взрыва автомобиля на нефтяном заводе в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 07:00 утра по местному времени в уезде Янчэн в районе города Яньань на промышленной площадке, принадлежащей компании Yangcheng Oil Field. Согласно расследованию, взорвалось тестовое оборудование, установленное на транспортном средстве, которое принадлежит энергетической компании из провинции Хунань (Центральный Китай).

Все пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Поиски пропавших продолжаются. Причина происшествия выясняется, ведется следствие.

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