Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty

21 ноября 2019 05:36 (UTC+04:00)

Бизнес-модели компаний Google и Facebook угрожают правам человека, заявила международная правозащитная организация Amnesty International, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ее докладу, Google и Facebook помогли соединить весь мир и предоставляют важнейшие услуги миллиардам пользователей, однако сталкиваются с системными издержками.
"Бизнес-модель компаний, основанная на наблюдении за действиями пользователей, заставляет людей заключать фаустовскую сделку, согласно которой они могут пользоваться своими правами человека онлайн, только подчиняясь системе, основывающейся на нарушениях прав человека", - говорится в докладе.

Во-первых, речь идет о "беспрецедентном посягательстве" на право на личное пространство, считают в Amnesty.

Далее идет серия косвенных эффектов, которые подвергают серьезному риску ряд других прав, от свободы слова до свободы мысли и свободы от дискриминации, говорится в докладе.
"Постепенное разрушение приватности в руках Google и Facebook - прямой результат того, что компании достигли доминирующего положения на рынке и установили контроль над мировым публичным пространством", - считает организация.

После того как компании собирают данные пользователей, они используют их, чтобы проанализировать людей, разбить их на группы и сделать прогноз насчет их интересов, характеристик и поведения, говорится в докладе.

"Эти две компании собирают обширную информацию о том, что мы ищем, куда мы ходим, с кем мы общаемся, что мы говорим, что мы читаем", - значится в тексте.

Нарушение приватности, "которое находится в самом сердце Google и Facebook", демонстрируется долгой историей скандалов вокруг этих компаний, и несмотря на их заверения о приверженности политике конфиденциальности, "тяжело не заметить эти многочисленные нарушения", которые стали частью функционирования их бизнеса, пишет Amnesty.

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