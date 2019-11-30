Болсонару обвинил Ди Каприо в спонсировании поджигателей Амазонии

30 ноября 2019 08:11 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что актер Леонардо Ди Каприо спонсирует неправительственные организации, члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии. Такое мнение политик высказал в ходе общения со своими сторонниками, собравшимися поприветствовать его у ворот официальной резиденции. Встреча транслировалась на странице Болсонару в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Леонардо Ди Каприо - классный парень, правда? Дает деньги на то, чтобы поджигали Амазонию", - заметил политик в ответ на просьбу одной из сторонниц беречь природные ресурсы страны. Болсонару не пояснил, что имеет в виду, однако речь может идти о задержанных в понедельник членах ряда НПО, которых полиция северного штата Пара обвиняет в поджоге заповедного леса в районе одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона, Алтер-ду-Шау.

По версии следствия, к умышленным поджогам причастны не менее трех действующих здесь НПО. Правоохранительные органы указывают на то, что эти организации вскоре после начала пожаров в Амазонии получили контракты со Всемирным фондом защиты дикой природы (WWF) и могли продать "зеленым" некие фотографии, которые те в свою очередь использовали в кампании по сбору средств на борьбу с природным бедствием. Одним из филантропов стал Леонардо Ди Каприо. Болсонару поддержал свою версию и в своей еженедельной трансляции в Facebook, указав актеру на то, что он таким образом "финансирует пожары в Амазонии".

В четверг подозреваемые по этому делу были выпущены на свободу, а местные власти привлекли к оперативным действиям службу собственной безопасности и сменили руководителя следственной бригады, сообщила газета O Globo. Как указала прокуратура штата, версия местных правоохранительных органов расходится с данными федерального расследования.

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