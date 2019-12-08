Президент Чили призвал страны АТЭС продолжать работу над созданием зоны свободной торговли

8 декабря 2019 08:12 (UTC+04:00)

Развитие свободной торговли остается важнейшей задачей для государств - участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в обращении президента Чили Себастьяна Пиньеры, опубликованном в субботу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международная торговля важна для повышения производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития", - подчеркнул глава государства. По его словам, создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли "остается важной целью, и АТЭС должна всецело стремиться" к этому.

Президент Чили призвал АТЭС работать над "устранением структурных нормативных препятствий, которые ограничивают возможности бизнеса". Кроме того, продолжил он, "необходимо помогать небольшим компаниям и стартапам выходить на мировой уровень, использовать преимущества новых цифровых технологий".

Обращение Пиньеры, ознаменовавшее завершение председательства латиноамериканской страны в АТЭС, было распространено на прошедшем в субботу в Сингапуре итоговом совещании старших должностных лиц организации.

Чилийский лидер отменил намеченный на ноябрь саммит АТЭС из-за охвативших страну беспорядков. Представители Вашингтона позднее объявили, что обсуждается возможность проведения саммита в начале будущего года на территории США. Однако в секретариате АТЭС отметили, что официального запроса от американской стороны на поступало. Тем временем премьер Малайзии Махатхир Мохамад 4 декабря объявил, что его страна начинает готовится к проведению мероприятий по линии АТЭС. Глава правительства сообщил, что АТЭС-2020 пройдет под лозунгом "Оптимизация человеческого потенциала для будущего совместного процветания"

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У побережья Чили произошло сильное землетрясение
Другие страны 3 декабря 13:27
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Другие страны 3 декабря 04:25
Более 100 человек пострадали в ходе протестов в Чили
В мире 24 ноября 09:59
В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк
Другие страны 24 ноября 03:28
Полиция применила слезоточивый газ в центре Сантьяго
Другие страны 16 ноября 05:25
Протестующие в Чили напали на резиденцию посла Аргентины
Другие страны 13 ноября 06:20
Лента новостей
Число жертв пожара в Нью-Дели возросло до 43 (Обновлено)
Другие страны 09:21
На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори
Другие страны 09:09
Объем внешней торговли Китая в январе - ноябре сократился до $4,14 трлн
Китай 08:52
Азербайджан увеличил экспорт товаров посредством системы "единое окно"
Бизнес 08:00
Джонсон пообещал в случае победы на выборах ввести в Великобритании три типа рабочих виз
Европа 07:41
На должности шести членов ЦИК Боливии претендуют более 500 человек
В мире 07:30
КНДР сообщила об успешном проведении важного испытания на космодроме
Другие страны 07:02
Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями ВС Турции и Сирии
Турция 06:41
На военных объектах США усилены меры безопасности после стрельбы во Флориде
США 06:20