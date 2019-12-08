Президент Чили призвал страны АТЭС продолжать работу над созданием зоны свободной торговли

Развитие свободной торговли остается важнейшей задачей для государств - участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в обращении президента Чили Себастьяна Пиньеры, опубликованном в субботу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международная торговля важна для повышения производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития", - подчеркнул глава государства. По его словам, создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли "остается важной целью, и АТЭС должна всецело стремиться" к этому.

Президент Чили призвал АТЭС работать над "устранением структурных нормативных препятствий, которые ограничивают возможности бизнеса". Кроме того, продолжил он, "необходимо помогать небольшим компаниям и стартапам выходить на мировой уровень, использовать преимущества новых цифровых технологий".

Обращение Пиньеры, ознаменовавшее завершение председательства латиноамериканской страны в АТЭС, было распространено на прошедшем в субботу в Сингапуре итоговом совещании старших должностных лиц организации.

Чилийский лидер отменил намеченный на ноябрь саммит АТЭС из-за охвативших страну беспорядков. Представители Вашингтона позднее объявили, что обсуждается возможность проведения саммита в начале будущего года на территории США. Однако в секретариате АТЭС отметили, что официального запроса от американской стороны на поступало. Тем временем премьер Малайзии Махатхир Мохамад 4 декабря объявил, что его страна начинает готовится к проведению мероприятий по линии АТЭС. Глава правительства сообщил, что АТЭС-2020 пройдет под лозунгом "Оптимизация человеческого потенциала для будущего совместного процветания"

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