Человечеству потребуется 100 лет для преодоления гендерного неравенства

17 декабря 2019 05:43 (UTC+04:00)

Человечество сможет преодолеть гендерный разрыв в политике, экономике, здравоохранении только через 99,5 лет, если текущая тенденция преодоления этого неравенства сохранится, говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сравнению с 2018 годом показатель сократился с 108 лет.

Эксперты WEF отмечают, что сужение диспропорции случилось впервые за три года. Улучшение произошло в основном за счет увеличения женщин в политике - со 107 до 95 лет. Женщины занимают 25,2% мест в парламентах и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в прошлом году.

В экономике же разрыв между условиями занятости мужчин и женщин увеличился - с 202 до 257 лет. "Женщины стали жертвой тройного удара: во-первых, они больше представлены на многих ролях, которые больше всего пострадали из-за автоматизации, например, в сфере розничных продаж и офисной работы", - отмечается в докладе. Также женщины реже получают профессии, требующие технологических навыков. Как результат, женщины чаще оказываются в категориях низких и средних зарплат".

Лидерами по равенству полов в мире остаются Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Никарагуа.

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