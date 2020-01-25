Астероид диаметром до одного километра летит к Земле

25 января 2020 06:03 (UTC+04:00)

Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает НАСА.

По данным американского агентства, астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.

Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Солнце максимально сблизилось с Землей
В мире 5 января 08:14
Ученые нашли в Лаосе следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад
Другие страны 31 декабря 2019 07:11
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
В мире 22 октября 2019 01:51
К Земле летит астероид диаметром в километр
В мире 19 октября 2019 04:23
СМИ: Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-10
Китай 5 октября 2019 07:01
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида
В мире 24 сентября 2019 03:05
Лента новостей
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Другие страны 06:21
Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
США 05:46
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Китай 05:27
Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
Другие страны 05:11
Пассажирский самолет экстренно сел в Перу
Другие страны 04:59
В китайском Тибете произошло землетрясение
Другие страны 04:48
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кёльн" со счетом 5:1
Европа 04:30
Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
Европа 04:02
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Китай 03:36