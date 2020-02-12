Турция направит в Москву делегацию для переговоров по Идлибу - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция направит в Москву делегацию для переговоров по Идлибу.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, регулярные обстрелы сирийским режимом мирных жителей приводят к новой волне беженцев в Турцию.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима в случае повторной провокации с его стороны.

Он подчеркнул, что Турция не намерена закрывать глаза на провокации сирийского режима, и сделает все, чтобы заставить его соблюдать Сочинское соглашение.

Президент Турции также сказал, на данное время в Идлибе погибли 15 и ранены 45 турецких военных.

Отметим, что ранее Эрдоган заявил, что Турция адекватно ответила Сирии на обстрел конвоя турецких военных.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пять турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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