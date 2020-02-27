По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
Права на экранизацию книги "Мистер" Э. Л. Джеймс приобрела студия Universal. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Variety.
После успеха "Пятьдесят оттенков серого" Universal и автор бестселлера вновь будут работать вместе. Вышедший в прошлом году роман "Мистер" девять недель продержался в списке бестселлеров New York Times, он уже переведен на 33 языка.
Писательница была продюсером всех трех частей знаменитой трилогии и теперь вновь выступит в этом качестве.
В новом романе речь идет о богатом британском аристократе, который влюбляется в загадочную женщину, приехавшую из Албании.
Э. Л. Джеймс 25 лет проработала на телевидении, но потом решила вспомнить о детской мечте писать истории, которые трогали бы сердца людей. В результате появились "Пятьдесят оттенков серого" и два продолжения: "Пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы".
По всему миру продано более 150 миллионов ее произведений.