ВОЗ рассказала о ситуации с распространением коронавируса в мире

Новый коронавирус можно сдержать, но вызывает обеспокоенность его распространение в странах со слабой системой здравоохранения, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Уже есть позитивные сигналы и примеры с нынешним вирусом. Так что давайте реально использовать всеобъемлющий подход, в том числе агрессивное сдерживание. На данный момент мы еще не дошли до этого (объявления пандемии – ред.), хотя есть очень и очень беспокоящие признаки того, что этот вирус продвигается все дальше в страны с более слабой системой здравоохранения. Но это не значит, что мы должны сдаваться", - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, нельзя сдаваться и объявлять пандемию без активной борьбы с распространением нового вируса.