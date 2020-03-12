Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, число погибших преодолело отметку в тысячу, заявил в четверг глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1258. … Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.

Таким образом, число погибших в Италии превысило отметку в 1 тысячу. Накануне их было 827.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 15 тысяч.