Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на 3 тысячи, число погибших преодолело отметку в тысячу, заявил в четверг глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1258. … Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.
Таким образом, число погибших в Италии превысило отметку в 1 тысячу. Накануне их было 827.
По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 15 тысяч.
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