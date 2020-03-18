В Турции нет риска возникновения дефицита продовольствия – министр

БАКУ /Trend/ - В Турции нет риска возникновения дефицита продовольствия, сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, в амбарах Турции имеются достаточное количество продовольственных продуктов.

Он отметил, что с появлением угрозы распространения коранавируса правительство предприняло все необходимые меры для предотвращения риска нехватки продовольствия.

Отметим, что 18 марта министр здравоохранения Фахреттин Коджа сказал, что в Турции зафиксирована первый летальный исход в результате заболевания коронавирусом.

Министр сказал, что общее число зараженных достигло 98 человек.

"Сегодня в возрасте 89 лет скончался первый наш пациент. Он контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие признаков коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu