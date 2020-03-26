Страны G20 вложат $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии

Страны G20 вложат $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники саммита G20 договорились выделить ВОЗ средства для борьбы с распространением коронавируса. Страны G20 договорились о расширении полномочий ВОЗ в условиях пандемии коронавируса.

Страны "двадцатки" будут "выступать единым фронтом в борьбе против пандмеиии коронавируса", главными приоритетами станут "спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности". Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

Лидеры "Большой двадцатки" выступили за координированные действия по поддержке свободной, предсказуемой стабильной международной торговли в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

"Мы привержены продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли", - отмечается в трехстраничном документе.

"Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми", - подчеркивается в коммюнике.

Лидеры G20 выступили за координированные действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли, несмотря на коронавирус.

Лидеры G20 договорились принимать меры для борьбы с пандемией коронавируса совместно с ВОЗ, ООН, МВФ.

Лидеры стран G20 приветствуют шаги МВФ и Всемирного банка по оказанию помощи нуждающимся странам на фоне распространения коронавируса. Страны G20 приветствуют меры, принятые центральными банками на фоне распространения коронавируса.

Страны G20 просят МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии.

Страны G20 просят Международную организацию труда и ОЭСР следить за воздействием пандемии на занятость населения в мире.