В Google намерены выделить $800 млн на помощь бизнесу и борьбу с коронавирусом

Американская корпорация Google в свете распространения нового коронавируса намерена выделить около $800 млн в целях поддержки бизнеса и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении генерального директора компании Сундара Пичаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Google разрешит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и десяткам других структур бесплатно разместить объявления в сервисах компании на общую сумму $250 млн. Это поможет им предоставлять "важную информацию о том, как предотвратить распространение COVID-19", полагает Пичаи.

В заявлении отмечается, что около $340 млн Google выделит на предоставление малому и среднему бизнесу возможности разместить до конца текущего года рекламу на льготных условиях. "Мы надеемся, что это позволит им отчасти компенсировать некоторые расходы на то, чтобы оставаться на связи с клиентами", - констатировал гендиректор Google. Еще $200 млн компания направит на программы обеспечения "малого и среднего бизнеса доступом к капиталу" по всему миру.

В Google также намерены выделить около $20 млн на предоставление связи и вычислительных мощностей исследователям, разрабатывающим средства для противодействия распространению коронавируса.