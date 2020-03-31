Почему в Италии эпидемия коронавируса развивалась столь стремительно?

В мире 31 марта 2020 10:52 (UTC+04:00)
Почему в Италии эпидемия коронавируса развивалась столь стремительно?

БАКУ/Trend - Европу накрыла панадемия коронавируса, ежедневные отчеты о количестве вновь заразившихся и умерших напоминают сводки с линии фронта. Самый тяжелый удар эпидемии коронавируса приняла на себя Италия, где от COVID-19 погибли уже по меньшей мере 7500 человек - в два с лишним раза больше, чем во всем Китае, сообщает Trend со ссылкой на европейские СМИ.

При этом статистика показывает, что более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем.

Эксперты из Рима исследовали данные до 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из всего количества обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета.

Эксперты подчеркивают, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет.

Почему именно там эпидемия развивалась столь стремительно и с такими трагическими последствиями?

Первый диагноз Covid-19 в Италии был поставлен 20 февраля в городе Кодоньо в Ломбардии. На тот момент по всему миру официально насчитывалось около 70 тысяч больных коронавирусом, более 90% из них - на территории материкового Китая.

Всего месяц спустя число подтвержденных случаев Covid-19 в Италии взлетело почти до 50 тысяч, более 4000 пациентов погибли.

В ноябре прошлого года команда итальянских врачей подсчитала, что с 2013 по 2017 год эпидемии гриппа в стране унесли почти 70 тысяч жизней "сверх нормы".

Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.

Широкому распространению эпидемии, по мнению итальянских экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.

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