Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 76 тысяч

Количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 76 тысяч, что свыше чем на 6 тысяч больше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 8 тысяч, что также больше, чем днем ранее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 16 апреля в мире были зарегистрированы 1 991 562 инфицированных и 130 885 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 76 647, а количество летальных исходов - на 7 875. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 013 093 и 89 317 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 35 497, а умерших - на 4 710.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 707 121 человек, 30 245 умерли. По числу инфицированных за сутки - 33 760 - этот регион уступает Европе, умерших за последние 24 часа там также меньше - 2 909.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 16 апреля там выявлены 125 571 инфицированный и 4 239 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 604 070. Далее следуют Испания (177 633), Италия (165 155), Германия (130 450), Франция (105 155), Великобритания (98 480), Китай (83 797), Иран (76 389), Турция (69 392) и Бельгия (33 573).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.