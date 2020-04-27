В Анкаре произошло землетрясение
В столице Турции Анкаре в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,7, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу .
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр землетрясения находился в районе Акюрт.
Подземные толчки зафиксированы в 02.27 по местному времени, очаг толчков располагался на глубине около 14 км.
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