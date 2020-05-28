Премьер Госсовета КНР заявил, что отношения Китая и США столкнулись с новыми вызовами

В мире 28 мая 2020 13:38 (UTC+04:00)
Премьер Госсовета КНР заявил, что отношения Китая и США столкнулись с новыми вызовами

Отношения КНР и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами, которые необходимо урегулировать. Об этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 13-го созыва, передает Trend со ссылкой на TACC.

"Это правда, что в настоящее время отношения Китая и США столкнулись с новыми проблемами и вызовами", - указал он. "Обе страны выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации. Налаживание китайско-американских отношений отвечает интересам обеих стран", - подчеркнул глава правительства.

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