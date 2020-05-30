Названы пять облегчающих никотиновую зависимость продуктов
Названы продукты, употребление которых может облегчить процесс отказа от никотиновой зависимости, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Ученые утверждают, что цитрусовые могут помочь отбить желание закурить. Содержащийся в грейпфруктах, апельсинах и лимонах кислинка также помогает восполнить дефицит витамина С, который разрушается поступлением в организм никотина. Специалисты рекомендуют заедать желание закурить долькой мандарина.
Во время отказа от сигарет часто появляется зверский аппетит и ухудшается настроение. Помочь с этим чувством может горький шоколад. Известно, что фенилэтиламины в шоколаде способствуют выработке гормона счастья - серотонина.
Курильщики, испытывающие дискомфорт из-за нехватки никотина, могут компенсировать это чувство с помощью баклажанов. В этих овощах содержится никотиновая кислота, так что его можно добавить в рацион.
Специфический жгучий вкус имбиря может помочь острому желание закурить сигарету. Чтобы компенсировать особый вкус этого продукта, специалисты советуют приготовить полезную для здоровья смесь с медом и лимоном.
Брокколи, а также цветная капуста и кольраби, также помогают при отвыкании от никотина, так как содержат вещество сульфорафан, имеющее антибактериальный эффект.