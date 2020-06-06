Голландские ученые назвали новый вид жука в честь группы The Beatles

Голландские ученые назвали новый вид жука в честь английской группы The Beatles. Как сообщила в субботу британская газета The Daily Telegraph, насекомое размером около 2 мм, получило научное название Ptomaphagus thebeatles (Птомафагус Зэбитлз), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для того, чтобы найти новый вид жука из отряда жесткокрылых, ученым не пришлось отправляться в дебри Амазонки или, например, в труднодоступные заросли лесов Юго-Восточной Азии. Жук был обнаружен в самом центре Амстердама в Парке Вондела, который является популярным местом отдыха жителей и гостей столицы Нидерландов. Произошло это во время научно-познавательной экскурсии, когда вместе с учеными окружающую природу с увеличительными стеклами в руках изучают все желающие.

Издание цитирует заявление, сделанное Амстердамским свободным университетом, ученые которого входили в состав группы, сделавшей открытие. Как заявляют в вузе, ничего необычного в том, что жука назвали в честь ливерпульской четверки, нет. Удивление у голландских ученых вызывает лишь то, что для этого потребовалось столь много времени.

"Насекомых часто называют в честь известных музыкантов. Горбатку (насекомые, которые относятся к цикадам - прим. ТАСС) назвали в честь Леди Гаги, муху - в честь Бейонсе, а четыре вида стрекоз в честь всех участников группы Queen. Странно, что жук никогда ранее не назывался в честь The Beatles. Сейчас это исправлено в новой публикации, сделанной в научном журнале Contributions to Zoology", - говорится в сообщении университета.