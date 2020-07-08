При пожарах в Арктике в июне в атмосферу выброшен рекордный объем углекислого газа

Пожары в Арктике в июне стали причиной выброса в атмосферу 59 млн тонн углекислого газа, что стало рекордом за последние 18 лет наблюдений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в результатах исследований проведенных Европейским центром среднесрочных метеопрогнозов.

По информации издания, выброс столь существенных объемов углекислого газа способствует общему потеплению климата и ускоренному таянию вечной мерзлоты. Кроме того, как отметила газета, "дым от пожаров в Сибири, похоже, распространяется над северной частью Тихого океана и достигает штатов на северо-западе США".

Процесс потепления в Арктике идет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете, а почвы в этом регионе стали значительно суше, полагают специалисты. "Повышение температуры и уменьшение содержания влаги в поверхностном слое почвы создают условия для того, чтобы пожары распространялись на большей территории и становились более длительными", - приводит "Нью-Йорк таймс" мнение эксперта Европейского центра среднесрочных метеопрогнозов Марка Пэррингтона.

Аномально высокие температуры в Арктике могут служить указанием на то, что нынешний год станет одним из пяти самых теплых за все время метеонаблюдений, отметило издание, сославшись, в частности, на то, что в российском Верхоянске температура 20 июня поднималась до 38 градусов Цельсия, а в средняя температура в Европе в июне была на 1,3 градуса выше аналогичного показателя за период с 1981 по 2010 год.