Илон Маск ворвался в пятерку богатейших людей планеты
Изобретатель и предприниматель Илон Маск впервые вошел в первую пятерку самых богатых людей планеты. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes, которые обновляются в режиме реального времени, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
После полуночи состояние основателя SpaceX превысило отметку в $74,2 млрд, и сейчас впереди остаются только четыре человека.
Первую строчку занимает глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд), чуть ниже расположились президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($113,8 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд) и основатель Facebook Марк Цукенберг ($90,3 млрд).
Напомним, в начале июля Маск заявил о скором создании полностью автономных автомобилей.
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