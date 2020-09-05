Спецпосланник США отправится во Францию и страны Африки, чтобы обсудить ситуацию в Мали

Спецпосланник США Питер Фэм с 6 по 16 сентября посетит Мавританию, Францию и Нигер, чтобы обсудить ситуацию в Мали. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время своих поездок спецпредставитель Фэм будет координировать и выражать поддержку африканским инициативам, направленным на борьбу с экстремизмом и улучшение ситуации в области безопасности и методов управления в регионе, в том числе <...> усилиям, направленным на своевременный переход к установлению конституционного порядка в Мали под гражданским руководством", - отмечается в документе.

Фэм будет находиться в Мавритании с 6 по 9 сентября, во Франции - с 10 по 12 сентября, а в Нигере - с 12-го по 16-е. Во Франции он, в частности, также обсудит ситуацию в Мали и вопросы стабильности и безопасности в регионе.

В Мали 18 августа произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением президент объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был назначен путчистами главой государства.