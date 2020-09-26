Назван самый «уродливый» в мире самолет

Польский самолет M-15 Belphegor является самым «уродливым» в мире, пишет Popular Mechanics, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Издание уверяет, что летательные аппараты, разрабатываемые странами Варшавского договора, обычно не отличались красотой. По мнению журнала, реактивный сельскохозяйственный самолет, созданный в Польше в 1970-е годы, был «в высшей степени уродливым».

Popular Mechanics напоминает, что M-15 Belphegor должен был заменить советский легкий самолет Ан-2, однако получился хуже своего предшественника.

«M-15 Belphegor вмещал чуть менее трех тонн пестицидов в двух огромных пилонах и рассеивал их с помощью сжатого воздуха. Двигатель был поднят над системой распыления химикатов, чтобы избежать смешивания выхлопных газов с выпущенным пестицидом», — напоминает издание.

Журнал пишет, что M-15 Belphegor «оказался большим разочарованием», поскольку был плохо спроектирован. Popular Mechanics уверяет, что M-15 Belphegor оказался «самым медленным самолетом в мире» и «самым тяжелым бипланом в мире».