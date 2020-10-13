Космическое агентство Великобритании и NASA подписали соглашение об освоении Луны

Британское космическое агентство и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали во вторник "Соглашения Артемиды", устанавливающие основные принципы освоения Луны. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении британского ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подписание соглашения служит сигналом о том, что мы намерены играть лидирующую роль в космическом пространстве. Мы надеемся углубить наши отношения с США в области космоса. Этот волнующий шаг открывает новые возможности для британских компаний и ученых, которые смогут стать частью миссий NASA по полету на Луну и на Марс", - отмечается в заявлении главы британского космического агентства Грэма Тернока. Данное соглашение было подписано в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC), который в этом году проходит в онлайн-формате.

Подчеркивается, что Великобритания, в частности, примет участие в создании окололунной станции Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. На эти цели британские власти уже выделили 16 млн фунтов ($20,7 млн).