Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду к завершению сессии существенно выросли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 367,63 пункта (1,34%), до отметки 27 847,66. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 74,28 пункта (2,20%), до отметки 3 443,44. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 430,21 пункта (3,85%), до уровня 11 590,78.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,28%, до $39,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,36%, до $1 903 за тройскую унцию.

"После неспокойной ночи, последовавшей после голосования на всеобщих выборах в США, инвесторы активно вкладывались в акции, что привело к самому резкому за последние пять месяцев росту индексов, - прокомментировало итоги сессии агентство Блумберг. - Они испытывают сейчас значительно большую уверенность в том, что в результате выборов позитивные тенденции на рынке сохранятся". В частности, отметило агентство, участники рынка рассчитывают на то, что победа с небольшим перевесом голосов Трампа или Байдена сделает маловероятной попытку пересмотреть налоговое законодательство, принятого в 2017 году. "То, что демократам не удалось одержать убедительную победу в борьбе за Конгресс и за Белый дом, привело к тому, что участники рынка резко изменили свои оценки относительно перспектив принятия крупного пакета мер по стимулированию экономики, хотя какая-то помощь бизнесу будет оказана в нынешнем году", - отметило агентство.