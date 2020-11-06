В работе Netflix произошел сбой

Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей в США, Бразилии, Аргентине и на Кубе.

По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с подключением (46%), 31% испытывает трудности с работой сайта, 21% жалуется на проблемы с просмотром видео.