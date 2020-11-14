В Карибском море сформировался шторм «Йота»

Тропический шторм «Йота» образовался в Карибском море. Об этом в своем Twitter написал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет порядка 17,9 м/с.

Как сообщает центр, шторм представляет угрозу побережьям Гондураса и Никарагуа.