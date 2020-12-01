Австралия будет совместно с США разрабатывать гиперзвуковое оружие

Австралия будет вместе с США заниматься разработкой гиперзвуковых крылатых ракет. Соответствующее заявление, как сообщает агентство Reuters, во вторник сделала австралийский министр обороны Линда Рейнолдс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим инвестировать в усовершенствование возможностей, чтобы дать Вооруженным силам Австралии больше способов сдерживания агрессии, [направленной] против интересов Австралии", - подчеркнула Рейнолдс.

Она не уточнила сроки и стоимость осуществления планов.